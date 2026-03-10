Bilim insanları, Solomon Adaları'ndaki keşif gezisinin son gününde okyanus tabanında devasa bir kütle saptadı. İlk bakışta yapısı ve büyüklüğü nedeniyle batık bir gemi enkazı olduğu düşünülen bu oluşumun, aslında tek bir organizmadan meydana gelen dev bir mercan kolonisi olduğu anlaşıldı. Mercan resifleri üzerine 30 yılı aşkın süredir çalışan uzmanlar, bu boyutta ve ihtişamda bir canlıyla daha önce hiç karşılaşmadıklarını belirterek keşfi "hayranlık uyandırıcı" olarak tanımladı.

300 YILLIK DEVASA BİR YAŞAM FORMU

Keşif ekibinden mercan uzmanı Eric Brown ve beraberindeki 12 kişilik bilim heyeti, devasa koloniyi belgelemek için bölgedeki kalış sürelerini uzattı. Yapılan hassas ölçümler sonucunda mercanın 34 metre genişliğinde, 32 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde olduğu tespit edildi. Pavona clavus türüne ait olan bu devasa yapının yaşının yaklaşık 300 yıl olduğu tahmin ediliyor.

Üç asırdır okyanusun derinliklerinde sessizce büyüyen bu koloni, dünyadaki en büyük tekil canlı yapılarından biri olarak kayıtlara geçti. Sefer lideri Paul Rose, bu denli büyük bir keşfe imza atmanın her araştırmacının nihai hayali olduğunu ifade ederek, bölgenin ekolojik önemine dikkat çekti.

BİNLERCE POLİP TEK BİR VÜCUT OLDU

Bilimsel açıdan bu devasa yapı, denizanasıyla akraba olan ve polip adı verilen minik hayvanların birleşmesiyle oluşuyor. Deniz tabanına yerleşen mercan larvalarının üreyerek kendileriyle genetik olarak özdeş binlerce polip oluşturması sonucu ortaya çıkan bu koloniler, tek bir dev organizma gibi işlev görüyor.

Solomon Adaları’ndaki bu keşif, mercan resiflerinin iklim değişikliği ve okyanus ısınması karşısındaki direncini anlamak adına hayati veriler sunuyor. Araştırmacılar, 300 yıldır bozulmadan hayatta kalmayı başaran bu dev yapının, bölgedeki deniz yaşamı için vazgeçilmez bir sığınak olduğunu vurguluyor.