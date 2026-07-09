Dünya’nın su altı dünyasının, bugüne kadar tahmin edilenden çok daha aktif ve tehlikeli bir volkanik yapıya sahip olduğu ortaya çıktı. Uluslararası bir bilim heyeti, okyanus tabanında daha önce varlığı hiç bilinmeyen 73 devasa volkanik kaldera (yanardağ patlaması sonucu magmanın boşalmasıyla çöken dev kraterler) keşfetti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan detaylara göre, bu tarihi keşfin arkasında ise şaşırtıcı bir teknoloji yatıyor: Bilim insanları, okyanusun karanlık noktalarını taramak için aslında Mars'taki kraterleri tespit etmek üzere geliştirilen özel bir yapay zekâ algoritmasını kullandı.

Yapay zekâ sistemi, okyanus tabanının devasa haritalarını inceleyerek ilk etapta 87 binden fazla şüpheli nokta saptadı. Uzmanların derinlemesine yaptığı elemelerin ardından bu sayı 78 potansiyel kalderaya kadar düşürüldü.

İnternet dünyasını sarsacak nitelikteki bu listedeki yapılardan 5'inin zaten bilindiği, geriye kalan 73 volkanik kraterin ise tamamen yeni keşifler olduğu kayıtlara geçti. Araştırma ekibinin liderliğini yürüten Paris-Saclay Üniversitesi’nden Andrea Verolino, su altındaki bu gizli devlerin sadece doğayı değil, modern insan yaşamını da tehdit ettiğini vurguladı.

ALTYAPILAR İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Verolino, bugün okyanus tabanından binlerce kilometre uzunluğunda kıtalararası internet ve telekomünikasyon kablolarının yanı sıra devasa petrol ve doğalgaz boru hatlarının geçtiğini hatırlattı.

Bu durum, su altındaki potansiyel olarak tehlikeli volkanların konumunu önceden bilmeyi küresel ekonomi açısından hayati hale getiriyor. Zira her ne kadar Dünya'daki volkanik faaliyetlerin çok büyük bir kısmı su altında gerçekleşse de, bu bölgeleri gözlemlemek ve buralarda araştırma yapmak bilim dünyası için hala en zor görevlerden biri kabul ediliyor.

Mevcut teknolojiyle önümüzdeki yıllarda bu volkanlardan tam olarak hangisinin ne zaman harekete geçeceğini nokta atışı tahmin etmek henüz mümkün değil. Ancak araştırmacılar, öncelikli olarak mercek altına alınması gereken ve patlama riski en yüksek 7 tehlikeli kalderayı şimdiden listeledi.

Uzmanlar, bu volkanların uyanması durumunda sadece deniz ekosisteminin değil, tüm dünyanın dijital ve lojistik altyapısını sağlayan su altı şebekelerinin de çökeceğini, bunun da küresel çapta devasa bir ekonomik krizi tetikleyebileceğini belirtiyor.