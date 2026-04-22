Usta tiyatrocu ve opera sanatçısı Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Atuner’in, uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.





Sanat hayatı boyunca pek çok dizi, film ve tiyatro projesinde yer alan Atuner, özellikle Levent Kırca ile birlikte rol aldığı “Olacak O Kadar” skeçleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme çalışmalarıyla da bilinen Ferdi Atuner, televizyon izleyicisinin hafızasında iz bırakan birçok yapımda yer aldı. “Çocuklar Duymasın”, “Reyting Hamdi”, “En Son Babalar Duyar”, “Ayrılsak da Beraberiz” ve “Çılgın Bediş” gibi dizilerde rol alan Atuner, Türk televizyon ve tiyatro dünyasında önemli bir yere sahipti.





Usta sanatçının vefat haberi sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

''YİNE OYUNCU OLURDUM'' DEMİŞTİ

2024 yılında Habertürk'e konuşan Atuner ''Yine oyuncu olurdum.'' açıklamasını yapmıştı. 'Çarıklı Milyoner' filminde Kemal Sunal ile aynı seti paylaşan oyuncu, "Güle güle çektik filmi. O tarz filmleri gülmeden çekemezdik zaten. Kemal Sunal'ı çok severdim. Senaryoda yazılmayan şeyleri de oynuyorduk, yani doğaçlama yapıyorduk" dedi.

Oyunculukla ilgili hiçbir pişmanlığı olmadığına sözlerine ekleyen Ferdi Atuner, "Yine dünyaya gelsem aynı işi yaparım" diye konuştu.