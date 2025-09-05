CHP İstanbul İl Kongresinin mahkeme tarafından iptal edilmesi ve Özgür Çelik'in görevden uzaklaştırılması ile parti yönetimine atanan kayyum gündeme bomba gibi oturdu. Partinin kayyum yönetimine girmesini engellemek için ise delegeler olağanüstü kongre amacıyla noterde imza toplamaya başladılar. İmza kampanyasında son durumu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıkladı.

506 DELEGE İMZA VERDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un gücü birliğinden gelir.

Olağanüstü kongre için başlattığımız imza sürecinde 48 saat içinde doğal delegelerimizle birlikte oy kullanma yeterliliğine sahip 632 delegemizin 506’sı noter onaylı imzalarını genel merkezimize teslim etmek üzere il binamıza ulaştırdı. İstanbul İl örgütü olarak imza toplama sürecimize devam ediyoruz.

Kayyumlara karşı iradesini savunan tüm delegelerimize destekleri ve dayanışması için yürekten teşekkür ediyorum."