CHP'liler yarın gerçekleştirilecek 22. Olağanüstü Kurultay öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kızının düğününde buluştu.

CHP'de yarın gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayın hazırlıkları sürerken dün sabah saatlerinde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu'nun da yargılandığı davayı takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel akşam saatlerinde de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kızı ve Mümtaz Şanlı’nın düğün törenine katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini Özgür Özel ve CHP'li isimler yaptı.

Düğüne CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, TBMM Başkanvekli Tekin Bingöl, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Murat Bakan ve Gökçe Gökçen, Aylin Nazlıaka, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile birlikte milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.