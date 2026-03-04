Küresel tansiyonun yükseldiği bir dönem, İran ile İsrail arasında yaşanan olaylar, yalnızca dağılım değil tüm dünyayla ilgileniliyor. Uzmanlar, iki ülke arasındaki gerilimin farklı coğrafyalara sıçrayıp yayılıp yayılmayacağını tartışırken, küresel çapta daha büyük bir buluşmanın beklentisi de konuşuluyor.

Bu atmosferde araştırma ülkeleri ve piyasa analistleri dikkat çekici bir çalışma gerçekleştirdi. Potansiyel bir küresel çatışma senaryosunda hızla sanat olabilecek ürünler mercek altına alındı. 50 kalemlik geniş dinleme içinden en temel ve biriktirilen 10 ürün öne çıktı. Birçok ürünün yer aldığı listede Türkiye'de üretilen özellikle bir ürün de yer alıyor.

SAVAŞ SENARYOSUNDA KRİTİK ÖNEME SAHİP 10 ÜRÜN

1. İçilebilir temiz su: Yaşamın temel kaynağı. Şebeke ışınlarının zarar görmesi halinde su arıtma tabletleri ve filtrelerle birlikte en birleştirme ihtiyacı haline geliyor.

2. Kuru baklagiller (Mercimek, nohut, fasulye): Uzun raf ömrü ve yüksek protein değeri sayesinde kriz dönemlerinin vazgeçilmez gıdası.

3. Beyaz pirinç: Dayanıklılık ve yüksek kalori kaynağı sağlanması nedeniyle geniş kitlelerin temel besin değerleri devam ediyor.

4. Tuz: Sadece lezzet değil; Gıda saklama ve vücut dengesi için kritik bir mineral.

5. Bitkisel yağlar: Yüksek enerji değeri ve yemek hazırlama imkanı sunması nedeniyle biriktirdiklerine sahiptir.

6. Konserve et ve balık: Soğuk zincire ihtiyaç duymadan protein sağlayan ve güvenli kaynaklardan biri.

7. Antibiyotikler: Basit bir enfeksiyonun dahi ölüm sonuçları doğurabileceği kriz ortamlarında hayati rol oynamaktadır.

8. İlk yardım malzemeleri: Sargı bezi, dezenfektan ve temel tıbbi tedaviler, sağlık sisteminin aksadığı anlarda kritik öneme sahiptir.

9. Pilli veya çevirmeli radyo: İletişimin zarar görme durumundaki bilgilerin güvenilir yolu olarak görülüyor.

10. Kurutulmuş tarhana (Türkiye): Türkiye'den listeye giren en dikkat çekici ürün tarhana oldu. Uzun raf ömrü ve sadece sıcak değişime hazır olabilme özelliği sayesinde “kriz dostu süper gıda” olarak tanımlanıyor.

NEDEN BU ÜRÜNLER ÖNEMLİ?

Uzmanlar, bu istenmeyen ortak noktaların uzun süre saklanabilmeleri, temel ihtiyaçlara doğrudan yanıt vermeleri ve krizlere anında hızlı çözüm sunmaları olduğunu belirtiyor.