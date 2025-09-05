Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Üşümezsoy, riskin Adalar Fayı’nda değil, Silivri çukurunda yer alan fayda yoğunlaştığını söyledi.

Habertürk yayınında değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, "Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak' dendiği zaman 'Hayır, 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce de Marmara’daki deprem riskinin söylendiği gibi büyük olmayacağını belirten Üşümezsoy Silivri açıklarındaki fay hattına dikkat çekti. Üşümezsoy, "Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun yaratacağı deprem 6.5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı." dedi.

Üşümezsoy, Silivri çukurunda 20 kilometre derinlikte bulunan fayın 6,2 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini öngördüğünü de sözlerine ekledi.

EN RAHAT UYUYACAĞIM ŞEHİR İSTANBUL

İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik depremi de bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin İstanbul olduğunu söylemişti.