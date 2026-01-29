Ortadoğu'da savaş rüzgarları eserken Ankara'da kritik bir görüşme için hazırlıklar başladı. Ankara, İran-ABD krizinde harekete geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefindeki İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın İstanbul’a kritik bir ziyarette bulunacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln’un başını çektiği filoyu bölgeye sevk etmesi ve İran için "zamanın dolduğunu" söylemesi savaş çanlarını sesini yükseltti. Türkiye arabulucu rolünü üstlenerek saldırı gerçekleşmeden sorunu çözmeyi planlıyor. Ankara bir süredir ABD’yi askeri müdahaleden vazgeçirmek için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapılacak görüşmelerde Türkiye’nin tutumu masaya yatırılacak. Fidan’ın İran’ın istikrarının bölge için hayati olduğunu vurgulaması ve askeri bir adımın küresel risklerine dikkat çekmesi bekleniyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.