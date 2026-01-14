Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in ortaya çıkan ifadesi olayı başka bir boyuta taşıdı. Görgüzel, sızan ifadesinde 'Biz İmamoğlu'nun özel jetine binerek Kıbrıs'a kumar oynamaya gittik' dedi. İktidara yakın medya bu mevzuyu çok konuştu. Baronlar konuşulmadı, torbacılar konuşulmadı olay dönüp dolaşıp İmamoğlu'nun jetine geldi. CHP'li isimler 'İmamoğlu'nun özel bir jeti yok o kiralık bir jet ve bu isimler o jeti kiralayarak kumar oynamaya gitmiş' açıklaması yaptı. Damla Doğan Tuncel SÖZCÜ ekranlarında Hukukçu Afşin Hatipoğlu'na 'Konu nasıl oldu da İmamoğlu'na geldi sizce?' sorusunu yöneltti

'KENDİLERİNİ AKLAMA PEŞİNDELER'

Hukukçu Afşin Hatipoğlu şu açıklamaları yaptı:

"İmamoğlu rejim tarafından şeytanlaştırılmış isim haline getirildi. Toplum tarafından hoş karşılanmayacak haberlerle gündeme gelen isimler şimdi İmamoğlu'nu taşlayarak kendilerini masum ilan etmeye çalışıyorlar. Bu durum onların 'Şeytana atılan' yani Sayın İmamoğlu'na atılan bir taşın adliyede tutuksuz yargılanmayı getireceğini düşündüklerini gösteriyor Daha önce Mehmet Akif Ersoy dosyasında şimdi de bu mevzuda İmamoğlu'nu dahil edip tahteravalli usulüyle kendilerini aklamaya çalışıyorlar.

'İFADELER EKSİK ŞEKİLDE YANDAŞLARA SIZDIRILIYOR'

Mehmet Akif Ersoy dosyasında da ifadelerin belirli kısımlarının sadece iktidara yakın medyaya ulaştırılması dikkat çekmişti. MAE dosyasında da sadece İmamoğlu için verilen demeç ne sorulduğu bile bilinmeden ortaya atılmıştı.

'BARONLAR OPERASYON YAPILMIYOR, İMAMOĞLU KONUŞULUYOR'

Bu oyuncu uçak için 'İmamoğlu'nun uçağı olduğunu bilsem' uçağa binmezdim' diyor. O zaman İstanbul'da da yaşamasın. Bu uçağın İmamoğlu'na ait olmadığı resmi olarak açıklandı. Biz kartellere baronlara karşı büyük operasyonlar görmüyoruz, sadece sosyal hayata yönelik operasyonlar görüyoruz. Tamamen sosyal hayata ve sosyal isimlere yönelikler. Şöyle ortaya şöyle bir hava çıktı 'hava karardıktan sonra içkili bir mekana gittiğinizde kesinlikle orada çok gizli ilişkilere tanık olacaksınız' algısı var. İnsanların istenen ideolojik sistemle yaşamalarının alt yapısı mı yapılıyor? Bu algı ülkede uyuşturucu kullanım yaşının 14'e düştüğünü değiştiriyor mu? Hiç alakası olmayan İBB iddianamesi ve İmamoğlu'na dayandırılıyor konu. İBB iddianamesinde ne var ki buradaki isimler eklenince daha da renklenecek? Bunlar çok ucuz işler."