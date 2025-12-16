‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sanatçının Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile iki kişi daha 9 Aralık’ta gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan Tuğyan Ülkem Gülter, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

POLİSLERİN KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Beyaz TV’de yayınlanan “Olmazsa olmaz” programında, Güllü’nün evinde inceleme yapan polislerin konuşmaları yayınlanmıştı. Güllü’nün dış müdahale olmadan düştüğüne kanaat getiren polislerin arasında geçen konuşma şöyle:

-Müdürüm, oradan herhalde düşmüş gibi ya…

-Doğru diyorsun, düşmüş oraya.

-Baksana, sizin de ayağınız kaydı.

-Tabii, ben de düşerdim ya.

-Yok kardeşim bu düşmüş.

-Müdürüm bana da öyle geldi.

-Burada kayganlık var. Şurada da var.

Öte yandan şarkıcının düştüğü odadaki parkelerle ilgili zeminde Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü iddiaları araştırıldı. Parkelerle ilgili hazırlanan kriminal raporda, ‘Arap sabunu, bebek yağının bulunmadığı ve zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı belirtildi.