Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonunun ikincisi Beşiktaş GAIN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 85-83 kazanarak kupayı müzesine götüren taraf oldu.

ETKİLİ BAŞLADI

Her iki takım taraftarına yarı yarıya ayrılan tribünler önünde oynanan karşılaşma yüksek yüzdeli isabetlerle başladı. Hücum anlamında iki takımında oldukça etkili olduğu çeyreği Fenerbahçe Beko, 25-13 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodunda siyah beyazlılar, Jonah Mathews ile oyuna denge getirmeye başladı. Ancak Mikael Jantunen'in peş peşe bulduğu dış atışlar ile farkı korumayı başaran Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 43-34 üstünlükle girdi. Karşılaşmada görev alan Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Tarık Biberovic, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Maçın üçüncü çeyreğinde Devon Hall ile hücumdaki ritmini sürdüren Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAIN'in farkı eritme çabalarına izin vermedi ve karşılaşmanın son çeyreğine 67-50 üstünlükle girdi.

TRİBÜN OLAYLARI MAÇI DURDURDU

Beşiktaş GAIN, karşılaşmanın kader çeyreğine 7-2'lik seri ile başladı ve bitime 07.49 kala Fenerbahçe Beko'ya molayı aldırdı (69-57). Takım savunmalarının ön plana çıktığı iki dakikalık sekansın ardından bitime 05.55 kala Fenerbahçe Beko skoru 72-59'a taşıdı.

Tam bu anda tribünlerin içinde patlayan patlayıcı maddeler nedeniyle mücadelenin hakemleri 3. anonsu vererek soyunma odasına gitti. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında hakemler 3. kez anons yaparak, yeterli güvenlik sağlanana kadar maça 15 dakika ara verdi.

SON BÖLÜM NEFES KESTİ

15 dakikalık aradan sonra Devon Hall'in 3 sayılık basketi ile oyuna dönen Fenerbahçe Beko, bitime 5 dakika kala skoru 75-59'a getirdi. Beşiktaş GAIN, Brown ve Doston'un sayıları ile bitime 03.44 kala farkı 10'a indirdi (75-65) ve Fenerbahçe'ye mola aldırdı.

Mola dönüşünde Vito Brown ile peş peşe sayılar bulan Beşiktaş, farkı eritti ve skoru 75-69'a getirdi. Baldwin ve Doston'ın karşılıklı basketleriyle geçilen sekansın üzerine Hall bulduğu dış atış ile Beşiktaş'a mola aldırdı (80-71). Beşiktaş moladan 3 sayılık basketle döndü ve bitime 01.03 kala farkı 6'ya indirdi. Bitime 20 saniye kala skor 82-79'a gelirken son bölümde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, 85-83 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.