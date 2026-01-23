EuroLeague’de 24. hafta maçında başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

Maccabi, Panathinaikos‘u 75-71 mağlup etti. Ancak mücadele öncesinde ve maç sırasında yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti.

İsrailli taraftarlar maç öncesi Eergin Ataman'a karşı çirkin hareketlerde bulundu. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’ın otobüsten inmesinin ardından, bazı İsrailli taraftarlar tarafından küfürlü tezahüratlar yapıldı. Yaşananlar üzerine güvenlik görevlileri devreye girerek Ataman’ı hızla bölgeden uzaklaştırdı ve salon içerisine yönlendirdi.

MAÇ BOYU KÜFÜR ETTİLER

Türk başantrenör salonda da hakaret ve küfürlere maruz kaldı. Maç boyunca Maccabi taraftarlarının hedefinde yer alan Ataman tüm provakasyonlara rağmen tribünlere karşılık vermedi.

Maç sonunda kendisine edilen küfürlere yönelik açıklamalarda bulunan Ataman "İşinizi yapmaya geliyorsunuz ve 10.000 kişi 40 dakika boyunca size ağır hakaretlerde bulunuyor ve kimse hiçbir şey yapmıyor.

Bu basketbol değil. Bu spor değil. Böyle devam edin." diye konuştu.