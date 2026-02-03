Edirne'de eşi Didem Örs Alacı ve 9 yaşındaki oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Ömer Gökhan Alacı'nın yargılanmasına başlandı.
Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, hayatını kaybeden Didem Örs Alacı’nın annesi Meliha ve babası Ahmet Örs ile taraf avukatları katıldı. "Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ömer Gökhan Alacı ise sağlık problemlerini gerekçe göstererek hastaneye kaldırıldığı için duruşmada hazır bulunamadı.
KANLA "BENİ AFFEDİN" YAZMIŞ
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan olayın detaylarına yer verildi. İddianameye göre, maddi sorunlar nedeniyle eşiyle tartışan Ömer Gökhan Alacı, eşi ve oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Olay yeri incelemesinde kanlı bir falçata ve bıçak bulunurken, zemine kanla "Beni affedin" yazıldığı tespit edildi.
OĞLUNA YASA DIŞI BAHİS HESABI AÇMIŞ
Ayrıca sanığın, yasa dışı bahis sitesinde 9 yaşındaki oğlu Doruk Kaan’ın adını kullanarak "Kaan6722" rumuzlu bir hesap açtığı belirlendi.
"İLAÇ İÇTİ UYUYOR" YALANINI SÖYLEMİŞ
Mahkemede ifade veren baba Ahmet Örs, olaydan önceki gece damadı ve kızıyla birlikte oturduklarını, herhangi bir saygısızlık görmediğini belirtti. Olay sabahı eve ilk girenlerden biri olduğunu söyleyen Örs, yerdeki kanlı yazıyı gördüğünü anlattı. Didem Örs Alacı'nın ablası Duygu Özpelvan ise olay günü kardeşine ulaşamadığını, sanığın kendisine "Didem ilaçlarını içti, uyuyor. Sana öğleden sonra gelecek" şeklinde mesaj attığını ifade etti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, sanık Ömer Gökhan Alacı’nın ifadesinin alınamaması nedeniyle duruşmayı 3 Nisan tarihine erteledi. Duruşma sonrası açıklama yapan ailenin avukatı Erdi Ertek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.