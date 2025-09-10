Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşi Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan (63) ile yaşadığı tartışma sonrası kayınpederi tarafından öldürülen yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan (46), son yolculuğuna uğurlandı. Olayın tanığı olan çiftin 5 yaşındaki kızının ifadeleri kan dondurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Arslan, konuşmak için evine gelen eşi ve kayınpederini içeri aldı. Kısa sürede tartışma çıktı. Kudret Arslan mutfaktan aldığı bıçakla gelinine saldırdı. Yaralı halde evden çıkmaya çalışan Başak Gürkan Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boynundan tekrar bıçaklandı ve hayatını kaybetti. Kudret Arslan ve oğlu Barış Arslan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Başak Gürkan Arslan için Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşları sel olurken, kadınlar Arslan’ın tabutunu cenaze aracına taşıdı.

"BABAM TUTTU, DEDEM BIÇAKLADI"

Cenazede konuşan ablası Yaprak Gürkan Nar, yeğeninin olaya dair söylediklerini aktararak, “Çocuk, ‘Ben annemin kanlarını gördüm. Boğazındaki kemikleri gördüm. Dedemle babam yaptı. Babam tuttu, dedem bıçakladı’ diyor” ifadelerini kullandı.

Arslan’ın kız kardeşi Işıl Bektaş ise daha önce aile içinde fiziksel şiddete tanık olmadıklarını belirterek, olayın kendilerini şoke ettiğini söyledi.

Öte yandan çiftin boşanma davasının 23 Eylül’de görüleceği öğrenildi.