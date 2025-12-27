16 Aralık gecesi dizinin çekildiği Rize’de çalışanların kaldığı otel odasında yaşanan olayın detaylarına SÖZCÜ ulaştı. Kaynaklara göre Ahmet Emin Yavuk’un oda arkadaşının karavan satışı nedeniyle yan odadaki iki kişiyle tartışması kavgaya dönüştü. Olay sırasında odada bulunan dört kişi ifadelerinde kavga bittikten sonra Yavuk’un kanlar içinde yattığını gördüklerini söyledi.

Olay yerine gelen polis ekipler yaptıkları incelemede Yavuk’un ölümünün kavga nedeniyle olduğuna dair ifadeleri aldı. Hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Yavuk entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Doktorlar ilk andan itibaren durumunun ağır olduğunu söyledi.

HERKES KAVGAYI BİLİYORDU AMA AİLEYE “DÜŞTÜ” DENİLDİ

Doktorların bulguları, şüpheli ve tanık ifadeleri Yavuk’un kavga nedeniyle öldüğünü söylerken 17 Aralık’ta Yavuk’un İstanbul’daki ailesi yapım şirketi tarafından aranarak çocuklarının düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığı söylendi. SÖZCÜ’ye konuşan Yavuk’un ailesi gerçeği Rize’ye gelip, doktorlarla görüştükten sonra öğrendiklerini söyledi.

Tedavi altındaki Yavuk’un kafasının arka tarafında üç, ön göz bölgesinde iki ayrı kırık olduğu ve kafatasında delik meydana geldiği anlaşıldı.

Yavuk’un ailesi geldikleri ilk andan itibaren doktorların Ahmet Emin Yavuk’un yaşayacağına dair çok az umutları olduklarını dair bilgilendirmenin kendilerine yapıldığını söylerken yapım şirketinin ilk haberi Yavuk’un düştüğünü söyleyerek verdiğini belirtti.

YAVUK’UN DARP EDİLDİĞİ ANLAŞILMASINA RAĞMEN MAHKEME SANIKLARI TUTUKLAMADI

Yavuk’un yaralanmasının ardından 17 Aralık’ta gözaltına alınan dört kişi savcının adli kontrol şartı talebi uygulanmadan mahkeme tarafından aynı gün serbest bırakıldı. SÖZCÜ’ye konuşan kaynaklara göre Yavuk ölmeden yarım saat önce ölümüne neden olan kişiler hakkında adli kontrol kararı verilmemesine dair savcının Asliye Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz reddedildi.

Soruşturma savcısı, Adli Tıp Uzmanı’ndan 19 Aralık’ta Yavuk’un durumunun incelenmesini talep etti.

Adli Tıp Uzmanı yaptığı incelemede Yavuk’un vücudundaki bulguların basit bir düşmeye bağlı olamayacağı, aktif bir enerji uygulanarak oluşabileceği belirtti. Yani Yavuk’un ölümü düşmeye bağlı olamazdı.

Soruşturma savcısı 19 Aralık’ta gelen raporun ardından sanıklar hakkında verilen tutuksuz yargılama kararına itiraz etti. Fakat mahkeme doktor raporlarına rağmen yine de sanıkları tutuklamadı.

Aynı gün olay haber olmaya başladı. Fakat haberde Gözleri Karadeniz dizisinde set çalışanlarının ettiği kavgada bir kişinin yaralandığı ve hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Yavuk 25 Aralık’ta hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından dört şüpheli hakkında yakalama kararı verildi, bir kişi tutuklandı iki kişi hakkında ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulandı.

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI GELDİ

Set işçisi Ahmet Emin Yavuk, bugün (27 Aralık) İstanbul’da defnedildi. Cenazeye yapım şirketi çalışanları, yöneticileri, dizi oyuncuları ve sevenleri katıldı. Öte yandan Yavuk’un ölümüne dair dosyaya gizlilik kararı getirildi.