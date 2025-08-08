Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St Patrick's karşılaşması sonrası konuştu.

Karşılaşmanın ardından mutluluğunu dile getiren Norveçli teknik adam, "Çok iyi 30-35 dakika geçirdik, ilk yarının başı harikaydı. Çok iyi oynadık ve sonuçtan dolayı mutluyum." dedi.

İkinci yarının bazı anlarından kontrolü kaybettiklerini belirten Solskjaer, "Çok mutluyum sonuçtan dolayı, çok iyi bir sonuç. İkinci yarının başında az bir süre oyunun kontrolünü kaybettik ama maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi." ifadelerini kullandı.

'TAMMY BİRLEŞTİREN BİR OYUNCU'

Tammy Abraham hakkında sorulan soruya deneyimli teknik adam, "Tammy, biliyorsunuz sezon başı kampına biraz geç katıldı. Çok iyi bir golcü ve takıma katkısı çok iyi. Takımı ve taraftarı birleştiren bir oyuncu. Bizim için çok önemli bir oyuncu." cevabını verdi.

'NDIDI GELDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Yeni transferleri Ndidi hakkında konuşan Solskjaer, "Ndidi'yi transfer ettik. Biz yarışan, kupalar için mücadele eden oyuncular transfer etmek istiyoruz. Öyle oyuncular getiriyoruz. Tecrübeli bir oyuncu. Geldiği için mutluyum. Katkısı olacak takıma. Kaliteli bir oyuncu. Ruud van Nistelrooy ile konuştum ve kendisini çok övdü. Takıma çok yardımcı olacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.

'SOSYAL MEDYAM YOK'

Sosyal medyadaki zorbalık konusuna değinen Solskjaer, "Sosyal medyam yok. Sosyal medyanın olmadığı bir dönemde futbol oynadığım için mutluyum çünkü orası futbolculara yardımcı olmuyor. Takımın oynaması için yeni oyuncular transfer ettik. Hepsinin bir arada oynaması ve zaman gerekiyor. Diğer takımlar da transfer yaptı ama iyi bir takım için zaman gerekiyor. Bu sabırla birlikte sonuçların geleceğini düşünüyorum." dedi.