UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda 4-1 yendiği İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i evinde de 3-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Karşılaşmaya 64. dakikada dahil olan Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu, 67. dakikada yaptığı koşu sonrası sakatlanarak oyunu terk etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından HaberTürk Spor'a yaptığı açıklamada Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatlığı ile ilgili şu bilgiyi verdi:

"Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan Hekimoğlu... İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk... Oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı."

Karşılaşmayı da değerlendiren Norveçli teknik direktör, şunları söyledi:

"Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça hızlı başladılar, çok orta yaptılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oyundan kopmadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz."