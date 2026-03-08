Hayal Köseoğlu, ölen babasından “işaret” istediğini ve başına gelen inanılmaz tesadüfü ilk kez anlattı. Oyuncunun hikayesi hem duygulandırdı hem de tüyleri diken diken etti.

''BANA İŞARET VE DİREKT ANLAYAYIM''

Köseoğlu, programda babasıyla arasındaki güçlü bağı şöyle anlattı:

“Dedim ki; ‘Ölümden sonra hayat varsa bana bir işaret ver ama çok iyi bir işaret olsun baba. Bak ben onu direkt anlayayım.’ O da bana ‘Tamam, vereceğim’ demişti.”





TESADÜFLER ZİNCİRİ TÜYLER ÜRPERTTİ

Babasının vefatını öğrenmesinin hemen ardından hastaneden çıkan oyuncu, başına gelen inanılmaz olayı şöyle aktardı:

“Hastaneden çıktığımda oturduğum yerde daha önce duymadığım bir şarkı çalmaya başladı. Babam Pink Floyd’u çok severdi ve onun döneminde hep 'Breathe' şarkısını dinlerdik. Çalan şarkı ‘Rebel Paradise’ idi ve klibi babama o kadar benziyordu ki inanamadım. Klibi yapan kişiye mesaj attım ve onların da benzer bir kayıp yaşamış olduğunu öğrendim. Bu kadar tesadüf bir araya gelir mi…”

ACI HABERİ BÖYLE ALMIŞTI

Hayal Köseoğlu’nun babası Yiğit Köseoğlu, 12 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti. Oyuncu, o günleri sosyal medyadan şöyle duyurmuştu:

“Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu’nu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler.”

Acılı günlerinde oyuncuyu Sevgilisi ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Sinem Ünsal, Ersoy Nezir Çınarlı ve Hazal Türesan meslektaşları yanında oldu.