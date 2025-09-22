Waite, eşi Sean’ın 2015 yılında iş gezisi için gittiği Teksas’ta hayatını kaybetmesinin ardından öğrendiği sırları “Bir Dul’un Ölü Piç Rehberi” (A Widow’s Guide to Dead Bastards) adlı kitabında topladı. Kitap, basının da dikkatini çekerek geniş yankı uyandırdı.

iPad’de Ortaya Çıkan Gerçek

1998’de evlenen Jessica ve Sean, uzun yıllar farklı ülkelerde çalışarak evliliklerini sürdürdü. Jessica, Kanada’da aile düzenini kurarken Sean, ABD’nin Colorado eyaletinde yönetici olarak çalışıyordu. Aralarındaki mesafeye rağmen mutlu olduklarını söyleyen Jessica, eşinin ölüm haberini alınca büyük bir şok yaşadı.

Waite, Sean’un cesedinin bulunduğu Houston’daki hastaneyle iletişime geçmek için iPad’ini açtığında büyük bir gerçekle karşılaştı. “Ho” yazdığı anda karşısına çıkan “Houston eskortları” ifadesi, hayatlarının göründüğü gibi olmadığını gösteriyordu.

Çifte Hayat Ortaya Çıktı

Yazarın yaptığı araştırmalar sonucunda Sean’un yıllarca farklı kadınlarla para karşılığı ilişki yaşadığı, Colorado’da bu buluşmalar için özel bir ev kiraladığı ortaya çıktı. Ayrıca, iş yoğunluğu bahanesiyle evden uzak kaldığı saatlerde yüzlerce pornografik videoyu indirip kategorize ettiği de anlaşıldı.

“Küllerini Köpeğin Dışkısıyla Karıştırdım”

Waite, kitabında yaşadığı travmayı şu sözlerle anlattı:

“Hayat arkadaşımın küllerini köpeğimin dışkısıyla karıştırdım. Sonra suçluluk duygusuyla birazını alıp yedim. Bu yaşadıklarım psikolojimi altüst etti.”

Hâlâ Etkisinden Kurtulamadı

Eşinin ölümünün üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen Jessica Waite, yaşadığı acının izlerini hâlâ taşıdığını belirtiyor:

“Daha güçlü olduğumu düşünsem de neredeyse her gün ağlıyorum. Bir parçam hâlâ onunla birlikte öldü.”

“Sadece Yalancı Değildi”

Waite, tüm ihanetlere rağmen eşini iyi yönleriyle de hatırlamaya çalıştığını dile getirdi:

“O yalnızca yalancı ve aldatıcı değildi; aynı zamanda anne babasına saygılı bir evlattı, oğlumuz Dash’e sevgiyle yaklaşan bir babaydı ve iş arkadaşları tarafından saygı gören biriydi.”