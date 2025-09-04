19 ay önce Kanadalı firmanın işlettiği Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciasında 9 işçi hayatını kaybetti. Mahkemede dikkat çeken bir iddia dile getirildi.

Now Haber'deki habere göre, Uğur Yıldız'ın ailesinin şirket yöneticileri hakkındaki iddiası akıllara durgunluk verdi. Yöneticiler aileye şikayetten vazgeçmeleri ve bir daha konuşmamaları şartıyla milyonluk tazminat teklif ettiği iddia edildi.

AİLE DESTEK YARDIMI ADI ALTINDA

Skandal davanın 3. duruşmasında iddia edildi. Aile, dava başlamadan bir yıl önce 'Aile destek yardımı' adı altında yapılan 16 Milyonluk teklifi reddetti.

Her aileye farklı paraların teklif edildiğini söyleyen Uğur Yıldız'ın ailesi Sözleşme maddelerinde anlaşan ailelerin davadan vazgeçecekleri, bir daha dava açamayacakları ve müzakere süreci ile ilgili konuşamayacakları yer aldı.

Durumu anlatan aile, "Benim çocuğum geri gelecek mi? "Ben çocuğumun hakkını savunamadıktan sonra o para bana zehir zıkkım olsun." ifadelerini kullandı.

Davanın dördüncü duruşması 11 Kasım 2025'te yapılacak