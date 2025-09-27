Jamaika kökenli ackee meyvesi, sindirimden tansiyona kadar birçok sağlık sorununa destek olabilecek besleyici özellikleriyle dikkat çekiyor. C vitamini bakımından oldukça zengin olan bu tropikal meyve, damarların genişlemesine yardımcı olarak kan dolaşımını destekliyor ve vücudun daha iyi oksijenlenmesini sağlıyor.

Olgunlaştığında sağlık için adeta bir şifa kaynağı olan ackee, tam açılmadan tüketildiğinde ise zehirlenmeye ve hatta ölümcül sonuçlara yol açabilecek kadar tehlikeli olabiliyor. Bu nedenle meyveyi tüketmeden önce iyice olgunlaştığından emin olmak gerek.

DOĞRU TÜETİLDİĞİNDE ŞİFA KAYNAĞI

Doğru şekilde yendiğinde sindirim sistemi için oldukça faydalı olan ackee, lif açısından da oldukça zengindir. Yeterli lif tüketimi; insülin hassasiyetini artırarak, tip 2 diyabet riskini azaltmaya, kan şekeri dengesini korumaya ve kilo kontrolünü desteklemeye katkı sağlar. Ayrıca bağırsak iltihaplanmalarını azaltmaya yardımcı olur, şişkinliği ve kabızlığı önler.

Potasyum içeriği sayesinde damarları rahatlatan ackee, kan basıncını düzenlemeye destek olur ve kalp-damar sağlığını korur. Aynı zamanda yüksek demir oranı ile vücutta oksijenin dengeli bir şekilde dağılmasına yardımcı olur. Geleneksel Afrika tıbbında da ackee’nin yüzyıllardır yüksek tansiyonun doğal tedavisinde kullanıldığı bilinir.

Vitamin deposu olan bu meyve; A, C ve E vitaminleriyle bağışıklığı güçlendirir, mesane, rahim ağzı, akciğer ve lenfoma gibi bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki gösterebilir.

Ackee yalnızca meyvesiyle değil, ağacı ve çiçekleriyle de değerlendirilir. Ağacının odunu kürek ve fıçı yapımında kullanılırken, çiçeklerinden ise hoş kokulu parfümler elde edilir. Jamaika’da ise genellikle balıkla birlikte tüketilen bu meyve, halkın sofralarında günün her öğününde yer alıyor.