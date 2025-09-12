325 milyon dolarlık ve 106 metre uzunluğundaki Amadea yatı, bir zamanlar bir Rus oligarkının yüzen kalesi görevi görüyordu.

Helikopter pisti, dalga havuzu, jakuzisi ve güverteye inşa edilmiş kış bahçesiyle bir lordun malikanesini aratmayan yat, şimdiyse satışa çıkıyor. Ancak satan oligarkın kendisi değil, ABD'in Adalet Bakanlığı.

Satışı ABD hükümeti tarafından düzenlenen gemi, ABD gümrük dairesi tarafından el konulmuş bir mülktü. Yıllarca limanda unutulan yüzer saray, bir açık artırmayla sahibini bulacak.

HUKUK SAVAŞININ GANİMETİ

Bu satış üç yılı aşkın süredir devam eden amansız bir hukuk mücadelesinin ardından gerçekleşiyor. ABD Adalet Bakanlığı 2022’de yatta el koymuş ve geminin yaptırımlı Rus milyarder Süleyman Kerimov’a ait olduğunu belirtmişti.

Kerimov’un yatına sahip çıkmak için hukuki savaş veren taraf ise Rus devlet enerji şirketi Rosneft’in eski yöneticisi Eduard Khudainatov’un avukatları oldu.

Yatın gerçek sahibinin Khudainatov olduğunu ve ABD’nin dosyasının yetersiz olduğunu iddia ettiler. Mart ayında mahkeme Adalet Bakanlığı lehine karar vererek açık artırmanın önünü açtı.

Khudainatov’a ulaşılamazken avukatları satışın erken ve usulsüz olduğunu söyledi. Savunma avukatı Adam Ford “Eğer itirazımız kabul edilirse hükümet geminin tam değerini geri ödemek zorunda kalacak. Yasal belirsizlik nedeniyle hiçbir alıcının makul bir fiyat ödeyeceğini sanmıyoruz” dedi.

DÜNYADA BU YATA PARASI YETECEK 100 KİŞİ YOK

Dev geminin açık arttırmasına da herkes giremiyor. Açık arttırmaya girmek isteyen herkes 10 milyon dolarlık bir depozito yatırmak zorunda.

Bu yılın başlarında bir yargıç, tekneyi ABD hükümetine verdi ve hükümet, Ulusal Denizcilik Servisi ve yat komisyoncusu Fraser Yachts tarafından düzenlenen bir müzayedede en yüksek teklifi verene satılacak.

2017 yılında inşa edilen Amadea, altı güverteye, mermer şömine ve piyano bulunan büyük bir salona, dalga havuzu bulunan bir spor salonuna, sağlık merkezine, özel sinema salonuna ve ıstakoz tankına sahip.

Gemi o kadar pahalı ki, bu gemiyi satın alabilecek dünyada sadece 100 ila 50 kişi var. Geminin kime, ne sebeple satılacağı ise gizemini koruyor.

2022 yılında ABD, yatın değerinin 230 milyon dolar olduğunu açıkladı. Zaman geçtikçe bu değer, düşmek yerine arttı. Yat, San Diego'da demirlemişti.