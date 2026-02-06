Bir Alman gazetesinde yayımlanmasının ardından incelemeye alınan iddialarda; özellikle kayakla atlama branşında bazı sporcuların, yarış tulumlarının ölçümlerini etkilemek ve daha büyük bir ekipman avantajı elde etmek amacıyla özel bölgelerine hyalüronik asit uyguladığı öne sürüldü. Bu yöntemin, yapılan 3 boyutlu vücut taramalarında ölçüleri büyüterek daha geniş tulum kullanımına imkan sağlayabileceği iddia edildi.

AMAÇ DAHA BÜYÜK TULUM AVANTAJI

Kayakla atlamada tulumun boyutu, aerodinamik yasaları gereğince performans açısından kritik önem taşıyor. Kurallara göre tulumlar sporcuların vücut ölçülerine göre hazırlanıyor ve sezon başında detaylı ölçümlerle belirleniyor. Ancak daha geniş yüzey alanına sahip bir tulumun havada kalış süresini artırarak daha uzun mesafeye ulaşmaya yardımcı olabildiği biliniyor.

Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) yetkilileri daha önce, tulumun yüzey alanındaki küçük artışların bile performansı etkileyebileceğini vurgulamıştı. Yarış direktörü Sandro Pertile, tulumda yüzde 5'lik bir büyümenin bile uçuş mesafesinde fark yaratabileceğini dile getirmişti.

WADA: İDDİALARI DEĞERLENDİRİRİZ

WADA Genel Direktörü Olivier Niggli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kayakla atlama teknik detaylarına hakim olmadığını ancak somut bulgular ortaya çıkarsa bunun dopingle ilişkili olup olmadığının inceleneceğini söyledi. Niggli, ajansın yalnızca doping kapsamına giren yöntemlerle ilgilendiğini, bunun dışındaki performans artırma girişimlerinin farklı kurumların alanına girdiğini belirtti.

GEÇMİŞTE DE BENZERİ TARTIŞMA YAŞANDI

Bu tür tartışmalar kayakla atlama sporunda ilk kez gündeme gelmiyor. Geçen yıl Norveç erkek milli takımından iki olimpiyat şampiyonu sporcu ve bazı ekip üyeleri, ekipman manipülasyonu iddiaları nedeniyle etik soruşturma geçirmişti.

Soruşturma kapsamında takımın tulumlarının kasık bölgesine ekstra dikişler eklenerek daha büyük ve aerodinamik hâle getirildiği öne sürülmüş, teknik ekip de bu değişikliklerin yapıldığını kabul etmişti.