Kanada adına Olimpiyatlarda yarışan eski snowboardcu Ryan Wedding'in yakalanmasına yardımcı olacak bilgiye 10 milyon dolarlık ödül verileceği duyuruldu. Wedding, uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı ağı yönetmek ve bu çeteyle bağlantılı birçok cinayeti organize etmekle suçlanıyor.

FBI, 43 yaşındaki Wedding'i Perşembe günü "En çok aranan 10 kişi" listesine ekledi ve ABD Dışişleri Bakanlığı onun yakalanmasını sağlayacak bilgi karşılığında 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

TAKMA ADLARIYLA DA BİLİNİYOR

FBI Los Angeles Ofisi Yardımcı Direktörü Akil Davis, "Wedding, Olimpiyat pistlerinde kar parçalamaktan, ABD şehirlerinde ve memleketi Kanada'da kokain dağıtmaya geçti" diyerek eski sporcunun suç dünyasına girişini özetledi.

FBI'a göre Wedding; "El Jefe", "Public Enemy" ve "James Conrad King" gibi takma adlarla da biliniyor.

60 TONUN ÜZERİNDE SEVKİYATLA SUÇLANDILAR

Wedding, geçen yıl haziran ayında cinayet ve uyuşturucu suçlarıyla itham edildi. Eylül ayında hazırlanan ek iddianamede, Wedding ve suç ortaklarının her yıl yaklaşık 60 ton kokain sevkiyatını organize ettikleri öne sürüldü. Uyuşturucuların Kolombiya, Meksika, Güney Kaliforniya ve kanada arasında uzun mesafeli kamyon taşımacılığıyla sevk edildiği iddia ediliyor.

Ekim ayında davayla ilgili açıklama yapan FBI, şu ana kadar 12 kişinin tutuklandığını duyurdu. ABD yetkilileri, Wedding'in çetesinin Kanada'da yanlışlıkla uyuşturucu sevkiyatını çaldığını düşündükleri bir ailenin iki üyesini öldürdüğünü ve iki kişiyi daha infaz ettiğini belirtiyor.

Eski sporcu, 2002 Kış Olimpiyatları'nda Kanada adına yarıştığı paralel büyük slalom yarışını 24. sırada tamamlamıştı.