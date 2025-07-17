Hastanede Hayata Tutunamadı

Talihsiz olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Groenvold, yoğun tıbbi müdahaleye rağmen salı gecesi hayatını kaybetti. Norveç Kayak Federasyonu’nun açıklamasında, “Audun Groenvold’un ani vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik” ifadelerine yer verildi.

Kariyeri Zaferlerle Dolu

Kayak kariyerine Norveç’in Alp disiplini milli takımında başlayan Groenvold, 1999 yılında Sierra Nevada’da düzenlenen Dünya Kupası iniş yarışında üçüncülük elde etti. Ardından serbest stil ve kayak kros branşlarına yönelen sporcu, 2005 Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya, 2007 yılında genel klasmanda birincilik kazandı. 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nda elde ettiği bronz madalya ile kariyerini zirvede noktaladı.

Sporun Her Alanında Yer Aldı

Aktif spor hayatını sonlandırdıktan sonra da spordan kopmayan Groenvold, Norveç milli takımında antrenörlük yaptı ve televizyon ekranlarında spor yorumculuğu görevini üstlendi. Spor camiasında saygı gören bir figür olarak tanındı.

Norveç Kayak Camiası Yasta

Norveç Kayak Federasyonu Başkanı Tove Moe Dyrhaug, büyük sporcunun ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Norveç kayak camiası, Alp disiplini ve serbest stil toplulukları için çok şey ifade eden önemli bir figürünü kaybetti. Ardında büyük bir boşluk bıraktı.”

Groenvold’un Ardından

Spor dünyası, yalnızca bir olimpiyat madalyalısını değil, aynı zamanda genç nesillere ilham kaynağı olmuş bir spor insanını kaybetti. Audun Groenvold’un ani ölümü, hem Norveç'te hem uluslararası kayak camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.