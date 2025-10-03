Bayern Münih ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Kahn, Galatasaray forması giyen Leroy Sane ile ilgili açıklamalarda bulundu. Efsane oyuncunun açıklamaları şu şekilde: “Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten üst düzey bir futbolcu olmak için gereken her şeye sahip. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman kariyeri farklı bir yöne gider ve şimdi Galatasaray'a uyum sağlaması gerekiyor."

DÜNYA KUPASI AÇIKLAMASI

Hatırlanacağı üzere Sane Galatasaray'a transferinin ardından Alman Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edilmemişti. Bu durumu da değerlendiren Kahn, "Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır." dedi.