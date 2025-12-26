Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Hatay’a yapacağı ziyaret öncesi konteyner kentler gözükmesin diye önü kapatılırken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Erdoğan’ın katılacağı törende konutların anahtarları hak sahiplerine verilecek. Ancak anahtarı verilecek bazı binaların temelinin yeni atıldığı, bazılarının atılmadığı ortaya çıktı. CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu, “Olmayan binanın olmayan kapısının anahtarını nasıl teslim edecekler. Hatay halkını kandıramazlar. Kapı numarası belirtilen binanın daha temeli yeni atılmış. Binanın yapımı aylar sürer’’ diyerek şunları söyledi:

SADECE TEMEL VAR

“Sadece temeli atılmış, yapımı aylar sürecek ya da daha temeli bile atılmamış binalar var. Ama kura çekimi yapıldı, insanlara evlerinin adresi verildi. Cumartesi günü de bu konutların anahtarları verilecek. Kapı numarasına kadar belli, mesela şu adreste şu bina şu daire deniyor.

Gittik baktık o adreste bina yok sadece temel var, bazısı devam eden inşaat. Odabaşı mahallesi eski Defne Hastanesi F-1 Blok 3. Kat 7 numara diye hak sahibine bildiriliyor ama ortada bina yok, temel var. Böyle örnekler var.”

ALT YAPI DA YOK

Kutlu, “Depremzedenin ödediği, milletin cebinden çıkan parayla bitirdik dediğiniz konutların ne alt yapısı ne üst yapısı hazır. Hataylılar yaşıyor, görüyor. Depremzedeler üzerinden algı operasyonu yapmayın. Hataylıları kandıramadıklarını ilk seçimde görecek” dedi.

Bakan Kurum denetlemişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erdoğan’ın katılacağı anahtar teslim töreni öncesi Hatay’a gitmişti. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hak sahiplerine anahtarlarını vereceği tören öncesinde bir aksaklık yaşanmaması için son hazırlıkları yerinde inceledi. Son talimatları veren Kurum, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve beraberindekilerle birlikte Cumhuriyet Caddesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelmişti.

DMM: Gizleme haberleri manipülasyon

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hatay’da enkaz ve prefabriklerin gizlendiği haberlerinin manipülasyon olduğunu bildirdi.

DMM’den yapılan açıklamada, bahse konu durumun, Hatay’da devam eden inşa, ihya ve yeniden yapılandırma çalışmalarının doğal bir parçası olup, çalışma alanlarında görüntü ve çevre kirliliğini azaltmak, vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmesini önlemek ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan rutin bir uygulama olduğu belirtildi.