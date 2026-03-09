Devlette “ballı kadro” tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre binası bile olmayan, tek bir öğrencisi bulunmayan fakülte için yıllarca maaş ödendi. olay53.com’un haberine göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde (RTEÜ) kağıt üzerinde kurulan Eczacılık Fakültesi’ne 2022 yılında İstanbul’dan Cihan Karabel “fakülte sekreteri” olarak atandı. Ancak fakültenin ne binası vardı ne de eğitim faaliyeti başladı. Buna rağmen Karabel’in üç yıl boyunca bu fakülteden maaş aldığı öne sürüldü.

FAKÜLTE KAPATILDI

Bir süre sonra fakülte Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatıldı ve karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak fakültenin kapatılmasından hemen önce Karabel’in bu kez üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu’na sekreter olarak atandığı belirtildi.

Olayın ortaya çıkması Rize’de büyük tepki yaratırken, kulislerde Karabel’in görevine daire başkanlığıyla devam edebileceği ve ilerleyen süreçte üniversitenin mevcut Genel Sekreteri Adnan Er’in koltuğuna oturabileceği konuşuluyor.