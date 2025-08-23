Çeşme’deki ‘Ballı takas’ skandalı büyüdü. 16 Eylül Mahallesi’nde bulunan ve Malatya’daki trampaya konu olan 13 bin metrekarelik araziye 404 milyon lira değer biçilirken, hemen yanındaki 4 bin metrekarelik başka bir arazi, Özelleştirme İdaresi nce açık arttırmayla satışa çıkarıldı. 331 milyon lira teklif verildi.

CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Trampaya dahil edilen 13 bin metrekarelik araziye gayrimenkul değerleme şirketince 404 milyon 271 bin lira bedel biçilmişti. Bu arazinin çok yakınındaki 4 bin metrekarelik kamu arazisine ise Özelleştirme İdaresi 331 milyon lira teklif aldı. Araziler yandaşa peşkeş çekiyorlar” dedi.

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Zararın 500 milyon lira olduğunu belirten Bakırlıoğlu, arazi gerçek değeri üzerinden hesaplanmış olsa, 1 milyar 56 milyon liralık bir rakam çıkacağını kaydetti. Ortaya çıkan tablonun büyük bir peşkeşin döndüğünü gözler önüne serdiği aktarıldı. Bakırlıoğlu, zararına yol açanların yargılanması gerektiğimi söyledi.