İrlanda’nın Kerry bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Warren Tierney, aylarca süren boğaz ağrılarını doktora gitmek yerine yapay zekâya sormayı tercih etti. ChatGPT’den aldığı rahatlatıcı yanıt ise hayatına mal olacak bir gecikmeye yol açtı.

CHATGPT'NİN CEVABINA GÜVENDİ HAYATI KARARDI

Tierney, uzun süredir devam eden boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü şikâyetlerini ChatGPT’ye danıştı. Yapay zekâ, şikâyetlerin ciddi bir sorun olmadığını belirterek kanser ihtimalinin “çok düşük” olduğunu yazdı. Bu cevaba güvenen Tierney, doktora gitmeyi aylarca erteledi.

YEMEK BORUSU KANSERİ OLDU

Ağrıları dayanılmaz hale gelince hastaneye başvuran Tierney, evresi ilerlemiş yemek borusu kanseri olduğunu öğrendi. Uzmanlara göre bu tür geç teşhis edilen vakalarda hayatta kalma oranı oldukça düşük.

"BANA DOĞRUYU DEĞİL, DUYMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİ"

Yaşadığı pişmanlığı dile getiren Tierney, “ChatGPT’ye güvenmem bana muhtemelen birkaç ay kaybettirdi. Bu teknoloji, insanın duymak istediğini söylüyor ama doğruyu değil” sözleriyle uyarıda bulundu.

OpenAI’den Uyarı

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI ise yaptığı açıklamada, yapay zekânın tıbbi teşhis veya tedavi amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurguladı.