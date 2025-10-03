2 Ekim günü Kumluca'nın Adrasan Koyu'ndan denize açılan ikili, canlı yemle balık avına çıktı. Oltalarına takılan güçlü direniş karşısında büyük bir balıkla karşı karşıya olduklarını anlayan balıkçılar, uzun uğraşlar sonunda balığı tekneye çekmeyi başardı.

Karaya vardıklarında ise yakaladıkları balığın, 1,80 metre uzunluğunda ve 60,5 kilo ağırlığında bir akya balığı olduğunu fark ettiler.

GELİRİ HAYIR İŞİNE HARCANDI

Fatih Pala ve Tolga Saç, dev akya balığını yaklaşık 25 bin TL karşılığında bir restorana sattı. Ancak bu başarıyı yalnızca maddi kazanca dönüştürmekle yetinmeyen ikili, gelirin tamamına yakınını kimsesiz çocuklar yararına bağışladı.

Balığı teknede kucağına alan Tolga Saç, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Adrasan'da kuzu avına çıkmıştık. 15-20 kiloluk bir balık bile bizi memnun ederdi. Allah bu nasibi verdi. Çok mutluyuz. Hem böyle bir balık yakalamak hem de onu hayırlı bir işe dönüştürmek bizim için unutulmaz oldu.”

Tolga Saç, yakaladıkları balığın Türkiye’de oltayla yakalanan en büyük akya olabileceğini de belirterek, rekor başvurusu yapmayı planladıklarını söyledi.