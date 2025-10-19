Çorlu'da oto lastik işiyle uğraşan Gürcan Kavaklıoğlu, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Sarılar Göleti’ne balık avlamaya gitti.

Oltasını göle attıktan bir süre sonra çekmeye başlayan Kavaklıoğlu, ucunda büyük balık olduğunu fark etti.

Yaklaşık 20 dakikalık uğraşın ardından balığı kıyıya çeken Kavaklıoğlu, büyük bir mutluluk yaşadı. Balığın yapılan ölçümünde; 1 metre 81 santim uzunluğunda, 70 kilo olduğu anlaşıldı.

"EŞE DOSTA DAĞITACAĞIZ"

Kavaklıoğlu, ilk kez bu kadar büyük bir balık yakaladığını belirterek, “Balıkçılığı amatör olarak yapıyorum ve çok da seviyorum. Çok balık yakaladım, ama bu kadar büyük bir balığı ilk kez yakaladım, bununu için de çok mutluyum. Arkadaşlarımla birlikte göle balık avlamaya gittik. Oltalarımızı göle attık yaklaşık 10 dakika sonra oltayı sarmaya başladığımda bir ağırlık hissettim. Önce oltanın takılmış olabileceğini düşündüm. Sonra baktım ki oltayı zorda olsa çekebiliyorum. Yavaş oltayı sarmayı başladığımda ucunda balık olduğunu fark ettim ve paniklemeden yavaş yavaş sarmaya devam ettim. Beni bir heyecan sardı ve dedim ki bunun ucunda büyük bir balık var. Diğer arkadaşlarım da yanıma geldi baktık ki balık çok büyük paniklemeden kıyıya kadar getirdim. Balığı temizledikten sonra bir bölümünü arkadaşlarımızla, bir bölümünü de eşe dosta dağıttım” diye konuştu.