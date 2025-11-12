Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da (2025) 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlundan kahreden haber geldi. Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında Osman'ın ve 200 metre ileride anne Huriye Helvacı'nın cesedini buldu.

ESKİ ENİŞTE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Helvacı, eşinin kaybolmadan önce görümcesinin eski eşi eniştesi Mustafa ile görüştüğünü öğrendiğini söyledi.

Canlı yayına katılan eski enişte, Huriye Helvacı ile kaybolmadan birkaç gün önce görüştüklerini anlattı. Enişte, Helvacı'nın arada kendisini 'nasılsın?' diye aradığını söyleyerek kaybolmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Huriye Helvacı kaybolmadan önce evlerine gittiğini belirten eski enişte Müge Anlı'nın "Kocası seni arayıp evime neden gittin demedi mi?" sorusuna "Benim eski hattım vardı. Yeni hat aldığım için telefon numaram onda yoktu" yanıtı verdi. Enişte "Karısında numaran var ama" sözlerine dikkat çeken "Ben Bayram'ı bulup eşinle görüşüyorum diye numara mı vereceğim?" karşılığını verdi.

Eski eniştenin açıklamaları sosyal medyada 'kilit isim enişte' yorumlarına sebep oldu.

