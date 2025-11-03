'Ölü tapu çetesi' ölen kimsesizleri belirledi. Sahte evrak, mühür ve imza düzenledi. Tapular sahiplenildi, çok sayıda tapu ele geçirildi. Çetenin milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirtiliyor.

Erdinç, "Bu sistemin ilk ayağı Osmanlı döneminden kalmış tapular. Birçok kişi zaten bunun kimde, nerede olduğunu bilmiyorlar. Geneli yurt dışında yaşıyor. Bilmedikleri için de çete devreye giriyor. Çete bakıyor ne bir kira istenmiş ne bir hareketlilik var. Böyle yerleri tapu görevliler buluyor, mirasçı ölmüşse ona göre işlem yapıyor. Ölmemiş de borçlandırma yöntemiyle çok hızlı bir şekilde tapuyu başkasının üzerine geçiriyorlar" dedi.

Gazeteci Emrullah Erdinç katıldığı HaberTürk yayınında ölü tapu çetesine dair detayları anlattı.

Erdinç şu ifadeleri kullandı:

Emlakçılar bölgelerinde kimlerin oturduğunu biliyor. Oradan elde ettikleri bilgilerle çete planlama yapılıyor.

Tapuda da mutlaka memurları var. O daireyi 4-5 kere el değiştirtiyorlar. Daha sonra legal kişilere satmış oluyor.