Kişisel rehberlik üzerine kurulan devasa imparatorluklar, rotayı yapay zekaya çevirdi. Artık kullanıcılar, hayranı oldukları ilişki uzmanlarının veya manevi koçların videolarını izlemekle yetinmiyor; doğrudan onların "dijital ruhlarıyla" konuşuyor.

Ünlü ilişki uzmanı Matthew Hussey, bu devrimin öncülerinden biri. Hussey, Eylül 2024'te kendi ses tonuna, üslubuna ve bilgi birikimine sahip olan "Matthew AI"yı piyasaya sürdü.

"BENİM YAPAMADIĞIMI O YAPIYOR"

Aylık 39 dolar (yaklaşık 1.600 TL) karşılığında hizmet veren bu yapay zeka, birden fazla dilde 7 gün 24 saat boyunca kullanıcıların dertlerini dinliyor. Wall Street Journal'a konuşan Hussey, bu teknolojik geçişin nedenini şu çarpıcı sözlerle açıklıyor:

"İnsanların benimle konuşurken en çok istedikleri şey, karşıma oturup kendi hikayelerini anlatmak ve sadece onlara özel bir tavsiye almak. Fiziksel olarak milyonlarca kişiye bunu yapmam imkansız ama dijital versiyonum bunu yapabiliyor."

Rakamlar da bu değişimi doğruluyor. Hussey'in açıklamasına göre, "Matthew AI" şimdiden 1 milyondan fazla görüşme gerçekleştirdi ve kullanıcılar bu botla toplam 1,9 milyon dakika boyunca dertleşti.

"BEN YAPMAZSAM BAŞKASI YAPACAK"

Bu akım sadece Hussey ile sınırlı değil. Ünlü yazar ve manevi koç Gabby Bernstein da Kasım ayında kendi yapay zeka klonunu piyasaya sürdü. Bernstein, bu hamleyi bir "zorunluluk" olarak görüyor:

"Eğer ben yapmazsam, başkası benim adımı kullanarak, benim doğrularımla örtüşmeyen bir yapay zeka yaratacak. Bu sistem, benim 20 yıllık kitap, konferans ve meditasyon deneyimimin üzerine inşa edildi. Bu benim zihnim, benim mesajım ve onu sadece ben kontrol edebilirim."