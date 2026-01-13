SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği Zonguldak’taki devlete ait kömür madenlerinde inceleme yapan müfettişler Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerinde ölüm riski tespit etti. Üç maden sahasında işlerin acilen durdurulması yönünde rapor hazırlayan müfettişler, iş durdurma kararının uygulanması için Zonguldak Valiliği’ne raporunu dün (Pazartesi) teslim etti. Ocaklarda üretim durdu, işçi riskli alanlara girmedi. Yer altında çalışan yaklaşık 4 bin 500 işçinin yıllık izne gönderilmesi planlanıyor.Madenlerde 2025 yılı denetimlerini yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait üç ocakta havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye girecek ikinci bir enerji kaynağının olmadığını tespit etti.

İŞ DURDURULDU

Müfettişler aynı tespitlerle geçtiğimiz mayısta da işin durdurulması için kaymakamlıklara rapor vermişti. Ancak o rapor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında tartışmalara yol açmıştı. Üstelik, müfettişlerin bağlı olduğu Teftiş Kurulu denetimleri durdurup müfettişleri Ankara’ya çağırmıştı.

Ancak SÖZCÜ sümen altı edilen raporları ortaya çıkarıp ülke gündemine getirince hayati tehlikenin üzerine gidildi. Müfettişler denetimleri tamamlamaları için geçen hafta yeniden madenlere gönderildi. İncelemelerini tamamlayan müfettişler Karadon’da 6, Kozlu’da 4, Üzülmez’de 1 ölümcül riskin devam ettiğini tespit edip işin durdurulması yönünde rapor yazdı.

Rapor çıktı işçi madene girmedi

’Zonguldak Valiliği’nin iş durdurma kararını en geç bugün (Salı) uygulaması gerekiyor. Ancak Valilik henüz madenlere mührü vurmadan ocaklarda önlemler alınmaya başladı. Dün sabah vardiyasında çalışması gereken 2 bin işçi ocaklara inmedi, kömür üretimi yapılmadı. İş durdurma sürecinde ocaklarda su basması ve göçük kaynaklı zararların oluşmaması için sadece risksiz alanlarda gerekli toparlanma ve tahkimat çalışmalarına izin verildi. Mührün vurulmasından sonra, müfettiş raporlarında belirtilen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar dışında ocaklara girişlerin tümden yasaklanacağı bildirildi.