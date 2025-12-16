Zonguldak’ta devlete ait 3 kömür madenini denetleyen Çalışma Bakanlığı müfettişleri, jeneratör olmadığı için işçilerin hayatının tehlikede olduğunu, madenlerde her an grizu patlaması yaşanabileceğini rapor edip kapatılmasını istedi.

57 milyon liralık jeneratör alınıp sorun çözüleceğine resmi yazıyla denetimler durduruldu. Kritik rapor işçiyi tedirgin etti. Zonguldak’taki madenlerde örgütlü Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Genel Maden-İş Sendikası yetkilileri jeneratör alımı için defalarca Enerji Bakanlığı’na gitti. Sendikacılar geçen hafta Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’na sorunu yeniden iletti.

BAKAN YURTDIŞINDAYMIŞ

Ancak işçiler, “Teknik çalışmalar devam ediyor. Merak etmeyin çözeceğiz” denilerek Zonguldak’a gönderildi. Genel Maden-İş Sendikası yetkilileri, müfettişlerin raporu sonrası yaşananları şöyle anlattı: “Çalışma Bakanlığı müfettişleri, TTK’nın Kozlu, Karadon ve Üzülmez ocaklarında yedek enerji sisteminin devreye geç girdiğini, bunun grizu patlamalarına neden olabileceğini, ocakların derhal kapatılması gerektiğini rapor etmişler. Rapordaki eksikliklerin giderilmesi için geçen hafta Enerji Bakanlığı’na gittik. Bakan yurt dışındaymış, görüşemedik. Çalışma ve Enerji’nin Bakan yardımcılarıyla görüştük. ‘Teknik çalışmalar devam ediyor, merak etmeyin’ deyip bizi gönderdiler.”

7 AYDIR ÇÖZÜLMEDİ, ŞAŞKINIZ

Sendika yetkilileri, sorunu çözmesi için Türk-İş Başkanın’a da durumu anlatıp destek istediklerini, ancak enerji kaynaklı hayati sorunun bir türlü çözülemediğini söylediler. Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) arasında mevzuat kaynaklı çekişmeler yaşandığını anlatan sendikacılar, “7 aydır bir jeneratör sorunu çözülmez mi? Şaştık kaldık. Devlet için 57 milyon lirayı bulmak bu kadar mı zor?” dedi.