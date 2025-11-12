İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, 10 Kasım gecesi saat 22.43'te yaşanan kan donduran üçlü cinayet, polis kamerası görüntüleriyle aydınlandı.

Çok sayıda asayiş suçundan sabıkası olan 32 yaşındaki Hakan K., önce Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir otelin 311 numaralı odasında 27 yaşındaki Melisa Kölekçi'yi başından vurarak öldürdü.

Olayın ardından otelden çıkan zanlı, yaklaşık 20 metre ilerideki kırmızı bir aracın yanında bekleyen Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz'a yaklaştı. Aracın arka kapısını açarak her ikisini de başlarından vurdu ve yaya olarak kaçtı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olayın ardından yaklaşık 20 metre ilerideki otelin güvenlik kameraları inceleye alındı.

Otel çalışanları, 311 numaralı odada da bir kadının ölü bulunduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

MELİSA'YI VURDU

Burada 27 yaşındaki Melisa Kölekçi isimli kadının başının sağ kısmından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerinde iki adet 9 mm boş kovan bulundu.

KAMERADEKİ AYRINTILAR

Genişletilen soruşturmada incelenen güvenlik kamera görüntüleri cinayetin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Yapılan çalışmada failin 32 yaşındaki Hakan K.’nin olduğu tespit edildi.

Elde edilen görüntülere göre Hakan K.’nin 9 Kasım’da, otelde 311 numaralı odaya giriş yaptığı, 10 Kasım’da ise Melisa Kölekçi’nin de aynı odaya geldiği belirlendi.

ARKA KAPIYI AÇIP ATEŞ EDİYOR

Genç kadını kafasından vurarak öldüren zanlı Hakan K., incelenen görüntülere göre saat 22.23’te otelden çıkarak dışarda çalışır vaziyette bekleyen kırmızı araca doğru yürüyor.

Aracın sağ arka kapısını açan Hakan K., araçta oturan Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz’a ateş etti, ardından Mimaroba yönüne yaya olarak kaçtığı da görüntülere yansıdı.

ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRİP ARAÇLA KAÇTI

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin olaydan sonra Ekinoba Mahallesi’nde bulunan evine gittiğini ve burada kıyafetlerini değiştirip bir araçla ayrıldığını belirledi.

ÇOK SAYIDA ASAYİŞ MÜESSİR SUÇU

Araçla kaçarak izini kaybettiren şüpheli Hakan K.’nin çok sayıda asayişe müessir suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin yakalanması için soruşturma derinleştirildi.

GEÇMİŞE DAİR BİR BAĞLANTI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından üç ceset klasik otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cinayet Masası ekipleri, şüpheli ile maktuller arasında geçmişe dayalı bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Öldürülen Emrah Yılmaz