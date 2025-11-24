Kahve tüketiminin kalbi olumsuz etkilediği yönündeki yaygın inanışın aksine, son yıllarda yapılan araştırmalar ölçülü kahve tüketiminin risk taşımadığını, hatta metabolik faydalar sağlayabileceğini gösterdi. Ancak, bu kez de kahvenin ne zaman içileceği sorusu akılları meşgul etti.

Avrupa Kalp Dergisi'nde yayınlanan ve yaklaşık 20 yıl boyunca 40.725 katılımcının analiz edildiği geniş çaplı bir çalışma, kahvenin tüketildiği saatin genel ve kardiyovasküler ölüm riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olabileceği sonucuna vardı ve kahve içmek için günün en ideal saatini tanımladı.

Sabah kahvesi, ölüm eiskini yüzde 31 azaltıyor

Tulane Üniversitesi'nden Dr. Lu Qi liderliğindeki ekip, katılımcıların tüketim alışkanlıklarını 10 yıl boyunca ölüm kayıtlarıyla ilişkilendirerek kapsamlı bir analiz yaptı. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı:

Öğleden önce kahve içmeyi tercih edenlerin, herhangi bir nedenden dolayı ölüm riski %16 daha düşüktü.

Kalp ve damar hastalıklarından ölüm riski ise %31 oranında düşüktü.

Bu önemli fark, kahveyi gün boyunca düzensiz aralıklarla veya öğleden sonra tüketenlerde gözlemlenmedi.

Araştırmacılar, bu değişimin sirkadiyen ritimlerle (vücudun biyolojik saati) ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Hipoteze göre:

Fizyolojik aktivitenin yoğun olduğu günün erken saatlerinde kahve içmek, vücudun doğal süreçleriyle daha uyumlu.

Günün ilerleyen saatlerinde alınan kafein, melatonin üretimini etkileyerek uyku düzenini bozabilir.

Kardiyolog Thomas F. Lüscher'in de belirttiği gibi, uyku bozukluğu, kalp sağlığıyla yakından bağlantılı olan kan basıncı ve iltihaplanma gibi parametreleri olumsuz etkileyebilir.

Araştırmacılar, çalışmalarının gözlemsel olduğunu ve doğrudan bir nedensellik ilişkisi kurmadığını belirtse de (hazırlama yöntemi, stres gibi faktörler sonuçları etkileyebilir), analiz güçlü bir fikri destekliyor: Kahveyi sabah tüketmek, kardiyovasküler sağlıkla daha uyumlu ve mantıklı bir seçenek olabilir.

Bu sonuç, güne enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için kahvenin sadece bir canlandırıcı değil, aynı zamanda kalp sağlığıyla uyumlu bir seçim olabileceğini gösteriyor.