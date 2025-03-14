Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da kızamık vakalarının son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

Hastalığın hızla yayılmasına dikkat çeken yetkililer, aşılama oranlarının artırılması gerektiğini vurguladı. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Kızamık geri döndü ve bu durum büyük bir uyarıdır. Yüksek aşılama oranları olmadan sağlık güvenliği sağlanamaz" dedi.

VAKALAR İKİ KATINA ÇIKTI

DSÖ'nün Avrupa ve Orta Asya'yı kapsayan, 53 ülkeyi içeren raporuna göre 2024 yılında kıtada 127 bin 350 kızamık vakası görüldü. Bu sayı, bir önceki yılın iki katına denk gelirken, hastalık nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti.

En fazla vaka bildiren ülkeler arasında 30 bin 692 vaka ile Romanya ve 28 bin 147 vaka ile Kazakistan ilk sıralarda yer aldı.

DSÖ verilerine göre Avrupa'daki vakaların yarısı hastaneye yatış gerektiren, enfekte olanların yüzde 40'ını 5 yaş altı çocuklar oluşturdu.

AŞILAMA SEFERBERLİĞİ ŞART

Hans Kluge, hastalığın önüne geçebilmek için aşılama oranlarının artırılması gerektiğini belirterek, "Yetkililer, aşılanmamış ve risk altındaki grupları korumak için hızlı hareket etmeli. 2023 yılında yarım miilyon çocuk, ilk doz kızamık aşısını olmadı. Bu büyük bir risk oluşturuyor" ifadelerini kullandı.