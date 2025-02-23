Sudan'ın güneyindeki Kostis şehrinde hızla yayılan salgın; sağlık yetkililerine göre şehirdeki su arıtma tesisinin paramiliter bir grubun saldırısıyla devre sonucu kalmasının ardından patlama yaptı. İki yıldır Sudan ordusuna karşı savaşan bu grup, altyapıyı tahrip ederek halkı temiz suya erişimden mahrum bıraktı. Yetkililer, Kosti'nin 420 km kuzeyindeki başkent Hartum'dan gelen desteklerle suyun klorlanması ve hijyen önlemlerinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

DSÖ İLE GENİŞ ÇAPLI AŞI KAMPANYASI

Bakanlık, salgınla mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla birlikte kentte geniş çaplı bir kolera aşı kampanyası başlattı. Aynı zamanda hastaların tedavi edilebilmesi için izole alanlar oluşturuluyor. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Kosti'deki hastanelerin kapasitesinin dolduğunu ve hastaların acil servislerde, hatta yer olmadığı için açık alanlarda tedavi edildiğini bildirdi.

MSF'nin Kosti'deki tıbbi koordinatörü Dr. Francis Layoo Ocan, durumun hızla kötüleştiğini belirterek, "Gerçekten alarm verici bir noktaya geldik. Yataklar yetmiyor, hastaları yerde tedavi etmek zorunda kalıyoruz" dedi.

KAYNAĞI BEYAZ NİL NEHRİ OLABİLİR

Uzmnalar, kentteki içme suyu sorununun büyümesiyle birlikte halkın Beyaz Nil Nehri'nden su almay ayöneldiğini, bunun da hastalığın yayılmasını hızlandırdığını belirtti. MSF'ye göre elektrik kesintileri nedeniyle içme suyu sistemleri devre dışı kalınca halk, eşek arabalarıyla nehirden su taşımaya başladı. Yetkililer, halkın nehri su kaynağı olarak kullanmasını yasakladı ve şebeke suyunun klorlanmasını artırdı.