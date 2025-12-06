Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetikler sonucunda oyuncunun Divertikül kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Yapılan müdahalelerle hayata tutunan Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ERKEN MÜDAHALE İLE HAYATA TUTUNMUŞTU

Divertikül kanamasının sinsi gelişen ve yüksek hayati tehlike taşıyan bir rahatsızlık olmasında dolayı ünlü oyuncunun durumu ciddiyetini koruyordu. Erken müdahale ile hayata tutunan Cemcir, bu süreçte 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi görmüştü. Oyuncu, durumunun düzelmesinden sonra normal odaya alınmıştı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ GELİŞME

Her geçen gün sağlık durumu iyiye giden Cemcir'in artık yürümeye de başladığı belirtildi. Doktorların son kontrollerinin ardından herhangi bir komplikasyon yaşanmaması durumunda Cemcir, Pazartesi günü taburcu edilecek.