Yürek ısıtan görüntü Adana’nın Ceyhan ilçesinden geldi. Zahit Çetin İlkokulu’nda eğitim gören iki öğrenci teneffüs zili çalınca bahçeye çıktı. Ulu Öndür Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün yağan yağmur altında ıslandığını gören öğrenciler hemen şemsiyelerine sarıldı.
DUYGU DOLU ANLAR
İki minik yürek, Atatürk büstünün yağıştan etkilenmemesi için üstüne şemsiye tuttu. Arkadaşlarının davranışından etkilenen diğer öğrenciler de şemsiyelerini açıp büstü yağmurdan korumaya çalıştı. Çocukların duygulandıran davranışı öğretmenleri tarafından kameraya alındı.