Pakistan’ın kuzeybatısındaki Karak bölgesinde yaşayan halk, doğalgaz hattının bulunmadığı yerleşimlerde enerji ihtiyacını karşılamak için son derece tehlikeli bir yönteme başvuruyor. Yüzeye yakın bölgelerden çıkan doğalgaz, hortumlarla dev naylon torbalara dolduruluyor ve bu “gaz balonları” evlere taşınarak ocaklara bağlanıyor.

BALON GAZ: KÜÇÜK BİR KIVILCIM CAN ALABİLİR

Bölge halkı arasında “balon gaz” olarak adlandırılan bu yöntem, ölümcül riskler taşıyor. Uzmanlar, naylon torbalarda biriken doğalgazın en küçük bir kıvılcımla patlayabileceği uyarısında bulunuyor. Geçmişte yaşanan bazı kazalarda, bu yöntem nedeniyle çıkan yangınlar can kayıplarına yol açmıştı.

Yerel kaynaklara göre, Karak’taki çok sayıda evde yemekler hâlâ bu ilkel sistemle pişiriliyor. Doğalgaz hattının bölgeye ulaşmaması, halkı ölüm riski taşıyan bu çözümde ısrarcı kılıyor. Gündelik hayatın parçası haline gelen “gaz torbaları” her an patlama riski taşısa da, başka bir alternatif bulunmadığı için insanlar mecburen bu yönteme yöneliyor.

UZMANLARDAN HÜKÜMETE ÇAĞRI: GÜVENLİ ALTYAPI KURULSUN

Uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları, Pakistan hükümetine çağrıda bulunarak bölgeye acilen güvenli bir enerji altyapısı kurulması gerektiğini belirtiyor. Enerji yoksunluğunun artık halk sağlığını ve can güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştığını vurgulayan yetkililer, bu yöntemin yasaklanması kadar alternatif çözümler sunulmasının da elzem olduğunu ifade ediyor.