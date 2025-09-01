Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, usta oyuncu için 8 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlenecek. Anmanın ardından Beyoğlu Üç Horan Kilisesi’nde dini tören yapılacak ve sanatçı, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

60 Yılı Aşan Sanat Hayatı

12 Ocak 1948’de İstanbul’da dünyaya gelen Anta Toros, yarım asrı aşan sanat yaşamında 45’ten fazla dizi ve filmde rol aldı. Profesyonel sahne hayatına Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu’nda başlayan Toros, ayrıca Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda da sahneye çıktı. Amerika’da tiyatro eğitimi alan sanatçı, televizyon izleyicisinin hafızasına ise Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat ve Yarım Elma gibi yapımlarla kazındı.