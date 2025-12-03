Kocaeli Dilovası’nda 3’ü çocuk yedi işçinin yanarak can verdiği parfüm imalathanesi faciasına ilişkin SGK Rehberlik ve Teftiş Kurulu raporu, iş cinayetinin boyutlarını ortaya koydu. Rapora göre Ravive Kozmetik’te çalışan 13 kişiden yalnızca biri sigortalı çıktı.

12 işçinin ise SGK’da hiçbir kaydı yok. Müfettişler, faciada yaşamını yitirenler dahil bu işçileri patlamanın yaşandığı gün olan 8 Kasım tarihinden “bir günlük sigortalı” gösterdi ve prime esas kazançlarını 866,85 TL olarak kaydetti.

ZİNCİRLEME İHMALLER

İş yerinin iskan belgesiz, yangına dair hiçbir önlemi olmayan 2 katlı bir yapı olduğu, itfaiye uygunluğu olmadan üretim yapıldığı belirlendi.

Patlamanın oksijen tüplerinin alev almasıyla başladığı, kimyasalların devreye girmesiyle büyüdüğü, tek çıkışın alev altında kalması nedeniyle işçilerin içeride mahsur kaldığı aktarıldı. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi de yoktu.

Fabrikanın daha önce CİMER’e sigortasız ve çocuk işçi çalıştırdığı gerekçesiyle şikâyet edildiği ancak denetlenmediği ortaya çıktı. Ölen işçi Şengül Yılmaz’ın avukatı Onur Fırat Kaynun, raporun yalnızca işverenin değil, denetim görevini yapmayan kamu kurumlarının sorumluluğunu da gösterdiğini söyledi. Bilirkişi, işletmeciyi asli, kamu kurumlarını tali kusurlu buldu.

CEZAEVİNDE ÖLDÜ

Soruşturmada 7 kişi tutuklanırken, iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal cezaevinde kalp kriziyle öldü. Patronlar için iddianame hazırlanırken kamu görevlilerinin dosyası ayrıldı. SGK, İŞKUR ve Dilovası Belediyesinden 12 personel görevden uzaklaştırıldı.