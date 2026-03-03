ABD destekli Meksika güvenlik güçlerinin operasyonuyla öldürülen kartel lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes’in cenaze töreninde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.
Cenaze törenine dair paylaşılan görüntülerde El Mencho’nun altın renginde bir tabut içinde taşındığı görüldü.
Katılımın yoğun olduğu cenaze töreninin ardından Meksika güvenlik güçleri güvenlik önlemlerinin artırdı.
Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho öldürülmüştü.
Operasyonun ardından kartel üyelerinden misillleme gelmiş, çok sayıda silahlı eylem gerçekleştirmişti.