Antalya Körfezi’nde normalde kış aylarında açık denizde başlayan ve yaz dönemine kadar devam eden denizanası hareketliliği, bu yıl etkili olan sert poyraz nedeniyle körfezin iç kesimlerine kadar ulaştı.
Ağırlıkları 10 kiloya kadar çıkan denizanaları zaman zaman kıyılarda ve deniz yüzeyinde görüldü. Yoğunluk nedeniyle balıkçı ağlarında da zarar oluştu. Son günlerde geçişin sona ermesiyle birlikte körfezdeki denizanası yoğunluğunun büyük ölçüde azaldığı belirtildi.
Denizanası geçişinin tamamlandığını ve korkulacak bir şey olmadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda popülasyonları oldukça düşük. Kalanlar da zaten dipte. Onları da çıyanlar, yengeçler, deniz salyangozları tüketiyor. Endişelenmeye gerek yok, vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilir."
Denizanasının ölüsüyle dahi temas edilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, “Vatandaşımızın bunlara dokunmaması lazım. Geçmişte balıkçılarımızın elleri çok ciddi şekilde tahrip olmuştu. Geçen sene bu geçiş olmadı çünkü poyraz azdı. Ancak bu yıl poyraz çok estiği için, esen rüzgarın etkisiyle açıktakiler kıyıya çekildi" şeklinde konuştu.
Beyin, kalp ve omurgaya sahip olmayan denizanaları, vücutlarının yaklaşık yüzde 95’i sudan oluşan jelatinimsi canlılar arasında yer alıyor. Bilim insanlarına göre yaklaşık 650 milyon yıldır varlığını sürdüren bu omurgasızlar, avlarını dokunaçlarındaki yakıcı hücrelerle etkisiz hale getiriyor.
Denizanalarının büyük bölümü, “nematosist” adı verilen yakıcı hücreler nedeniyle zehirli kabul ediliyor. Temas halinde ciltte yanma, kızarıklık ve acı gibi belirtiler görülebiliyor.
Türkiye kıyılarında görülen bazı türler ise daha büyük risk taşıyor. Özellikle Pusula denizanasının dokunaçlarında bulunan milyonlarca mikroskobik iğne, temas ettiği deriye zehir aktarabiliyor. “Tentakül” adı verilen bu dokunaçlar, ciddi cilt reaksiyonlarına neden olabiliyor.
