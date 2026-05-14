Antalya Körfezi’nde normalde kış aylarında açık denizde başlayan ve yaz dönemine kadar devam eden denizanası hareketliliği, bu yıl etkili olan sert poyraz nedeniyle körfezin iç kesimlerine kadar ulaştı.

Ağırlıkları 10 kiloya kadar çıkan denizanaları zaman zaman kıyılarda ve deniz yüzeyinde görüldü. Yoğunluk nedeniyle balıkçı ağlarında da zarar oluştu. Son günlerde geçişin sona ermesiyle birlikte körfezdeki denizanası yoğunluğunun büyük ölçüde azaldığı belirtildi.