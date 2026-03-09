ABD Başkanı Donald Trump, İran’da ölen 6 ABD askerinin cenazelerini karşılama törenine katıldı. Cenaze sırasında garip davranışlar sergileyen Trump’ın hareketleri “cenazeye saygı” tartışması yarattı.

Trump'ın, "Bugün askerler eve dönecek ama beklediğimiz şekilde değil" ifadesi tepki çekti.

Cenaze nakil töreni başkent Washington yakınlarındaki Dover Hava Üssü’nde yapıldı. Askerlerin en gencinin 20 en yaşlısının 54 yaşında olduğu belirtildi.

ABD’li sosyal medya kullanıcılar, 20 yaşındaki ölen ABD askeri için “Bira içecek kadar büyük değil ama İsrail için ölecek kadar büyük” dedi. ABD’de yasal olarak alkol kullanma yaşı 21 olarak biliniyor.

‘Kürtler savaşa girmeyecek’

Trump, Kürtlerin savaşa dahil olup olmayacağına dair 72 saatin sonunda açıklamalarda bulundu. ABD başkanı, “Kürtlerle dostuz ancak savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim” dedi. “İran’a yönelik saldırılar bittikten sonra İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Trump, “Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır” cevabını verdi.