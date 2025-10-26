Cem YILDIRIM

İlaç yokluğu sorunu son bir yıl içinde belirgin şekilde arttı, vatandaşların ilaca erişimini kriz boyutuna ulaştı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, kriz seviyesine ulaşan sorunu

SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

DÜŞÜK KUR İLACI YUTTU

İlaç krizinin derinleşmesinin nedeninin kur farkı olduğunu belirten Saydan, “Euro kuru bir yıldır güncellenmedi, kur farkı açıldıkça firmaların ilaç temin etme isteği azaldı. Bir yıl öncesine kıyasla ilaç yokluğu sorunu katlanarak büyüdü, eczanelerimizde raflar boşaldı’’ dedi. Devamında da şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda piyasada, kanser, diyabet, tansiyon ve kalp-damar hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların tedavisindeki ilaçlarda yokluk yaşanıyor. Kemoterapi ilaçları, insülin ve oral diyabet ilaçları, yüksek tansiyon hapları, ritim bozukluğu veya kalp yetmezliği gibi durumlar için gerekli kalp ilaçları, hatta çocuk şurupları, ateş düşürücüler, grip ilaçları bile yok.”

‘GERÇEKÇİ FİYAT OLMALI’

Saydan, çözüm yolunu da anlattı:

“Temel sorun ilaç fiyatlandırma sistemindeki kur politikasıdır. Şu anda İlaçta uygulanan kur 21.67 TL iken gerçek piyasa kuru 49 TL oldu. Aradaki bu büyük fark yüzünden yurt dışından ilaç-hammadde getiren şirketler birçok ilacı piyasaya vermiyor ya da kısıtlı miktarda veriyor. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan sabit kur derhal gerçekçi seviyeye çekilmeli. İlaç Fiyat Kararnamesi’nde köklü bir revizyon yapılmalı.”

Bakan’a soru önergesi: İlaç yokluğundan kaç hasta mağdur?

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da sorunu TBMM’ye taşıdı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle 9 maddelik soru önergesi verdi:

- Yerli ya da yabancı, hangi ilaç grupları eczanelerde bulunmuyor?

- İlaç yokluğu nedeniyle tedavisi etkilenen kaç hasta var?

- İlaç firmalarının kur güncellemesi beklentisiyle ürünleri depolarda beklettiği iddiaları araştırıldı mı?

- İlaç firmalarına düzenli stok zorunluluğu düşünülmekte midir?